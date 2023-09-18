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Вышел тизер полнометражного фильма «Триггер»

Источник:
Sibnet.ru
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Главный герой психологического сериала «Триггер» Артем Стрелецкий вернется на экраны в полнометражном фильме, чтобы завершить свою миссию.

В тизере фильма показали, как Стрелецкий в своих мыслях собирает всех, кто ему дорог. Компания за общим столом играет в психологическую игру. Параллельно происходят события из реальной жизни героя.

В полнометражном фильме Артему Стрелецкому предстоит разобраться со своими страхами и чувством вины за жизни близких когда-то людей.

Фильм «Триггер» выйдет на «Кинопоиске». Дата премьеры пока не раскрывается.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

MuCbE

Не забывай что кусты их назад отбрасывают. Грозный соперник

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

mosquito__2010

У рагулей всё всегда на деревьях растёт. И пенсии европейские тоже.