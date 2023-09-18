Вышел тизер полнометражного фильма «Триггер»

Главный герой психологического сериала «Триггер» Артем Стрелецкий вернется на экраны в полнометражном фильме, чтобы завершить свою миссию.

В тизере фильма показали, как Стрелецкий в своих мыслях собирает всех, кто ему дорог. Компания за общим столом играет в психологическую игру. Параллельно происходят события из реальной жизни героя.

В полнометражном фильме Артему Стрелецкому предстоит разобраться со своими страхами и чувством вины за жизни близких когда-то людей.

Фильм «Триггер» выйдет на «Кинопоиске». Дата премьеры пока не раскрывается.