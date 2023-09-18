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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский признал проблемы с контрнаступлением

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации, контрнаступление приносит быстрых результатов, признал украинский президент Владимир Зеленский.

«Это сложная ситуация. Я буду с вами полностью честен <...>. [Контрнаступление] не очень быстрое», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им интервью телеканалу CBS.

По его словам, противостояние на линии фронта превратилось в артиллерийскую дуэль. С каждой стороны ежедневно выпускают по 40 тысяч снарядов, утверждает Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ с начала контрнаступления 4 июня потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.

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Оборона #Армия
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