Зеленский признал проблемы с контрнаступлением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации, контрнаступление приносит быстрых результатов, признал украинский президент Владимир Зеленский.

«Это сложная ситуация. Я буду с вами полностью честен <...>. [Контрнаступление] не очень быстрое», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им интервью телеканалу CBS.

По его словам, противостояние на линии фронта превратилось в артиллерийскую дуэль. С каждой стороны ежедневно выпускают по 40 тысяч снарядов, утверждает Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ с начала контрнаступления 4 июня потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса.