Буданов высказался о возможных парадах победы в Москве или Киеве

Украина не сможет закончить конфликт с Россией парадом победы в Москве, также как и Россия — парадом в Киеве, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Мы понимаем, что не закончим военный конфликт парадом победы в Москве. Но и Москва не должна надеяться когда-либо провести такое мероприятие в Киеве», — сказал Буданов в интервью The Economist.

По его словам, Москва не сдастся по своему желанию, так как военные действия были «константой для России на протяжении всей ее истории». Буданов также отметил, что Россия сохраняет преимущество над Украиной из-за большого мобилизационного резерва и военно-промышленных мощностей.

«Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя», — пояснил глава ГУР Украины.

По мнению Буданова, российская экономика в условиях конфликта «продержится только до 2025 года», а потом оружия «иссякнет в 2026 году, возможно, раньше».

Он также пояснил, что продолжительные боевые действия для Украины опасны, так как они истощают не только внутренние ресурсы страны, но и ресурсы западных партнеров.