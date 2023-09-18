Имя Лободы исключили из эфира Первого канала

Имя Светланы Лободы не стали произносить в эфире проекта «Голос. Уже не дети», когда выступал победитель ее команды из восьмого сезона.

По традиции шоу «Голос. Уже не дети», участники из предыдущих сезонов детского «Голоса» рассказывают какого результата они добились ранее и у какого наставника были в команде.

Когда на слепые прослушивания пришел Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы, он сказал: «Я победитель восьмого сезона». После выступления наставники также не задавали вопросы о наставнике. В сюжете о мальчике Лобода также нигде не промелькнула.

Светлана Лобода занимала кресло наставника в детском «Голосе» в шестом и восьмом сезонах. После начала СВО певица уехала из России и занялась помощью Украине.