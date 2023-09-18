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«Оппенгеймер» обогнал по сборам лучшие байопики за всю историю кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Оппенгеймер»

Мировые сборы фильма «Оппенгеймер» достигли 912 миллионов долларов, что сделало картину Кристофера Нолана самым кассовым байопиком в истории.

До того, как «Оппенгеймер» собрал 912 миллионов долларов, самым кассовым байопиком был фильм Брайана Сингера «Богемская рапсодия» (910,8 миллиона долларов) о группе Queen и их вокалисте Фредди Меркьюрис.

Кроме этого, «Оппенгеймер» стал третьим лучшим по сборам фильмом Нолана. Его опережают «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», у каждого из которых больше 1 миллиарда долларов.

Фильм «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы вышел в России неофициально 14 сентября. Сборы отечественного проката не учитываются в мировой кассе картины.

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Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

MuCbE

Не забывай что кусты их назад отбрасывают. Грозный соперник

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

mosquito__2010

У рагулей всё всегда на деревьях растёт. И пенсии европейские тоже.