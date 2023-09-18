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Финал мелодрамы «После. Навсегда» мощно стартовал в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «После. Навсегда»

Фильм «После. Навсегда» занял в российском прокате лидирующую позицию, серьезно обогнав конкурентов.

Мелодрама «После. Навсегда» собрала за первый прокатный уикенд 103,5 миллиона рублей, став главной новинкой недели. Триллер с Умой Турман «Искусство по понятиям» стартовал с кассы в четыре раза меньше — 23,5 миллиона.

В пятой и финальной части бестселлера «После», главный герой Хардин отправляется из Лондона в Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, но только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

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