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Глава УЕФА сообщил о возможности возвращения России к соревнованиям

Источник:
Sibnet.ru
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Футбол (чемпионат мира-2022 в Катаре)
Фото: © U.S. Department of State

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал главное условие, при котором Россия сможет вернуться к соревнованиям.

Российские клубы и сборная страны смогут вернуться к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА, только когда закончится военная операция на Украине, сказал Чеферин в интервью Sportklub.

Российские клубы не смогут выступить в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций из-за решения исполнительного комитета УЕФА. Решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

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