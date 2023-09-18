Глава УЕФА сообщил о возможности возвращения России к соревнованиям

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал главное условие, при котором Россия сможет вернуться к соревнованиям.

Российские клубы и сборная страны смогут вернуться к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА, только когда закончится военная операция на Украине, сказал Чеферин в интервью Sportklub.

Российские клубы не смогут выступить в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций из-за решения исполнительного комитета УЕФА. Решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.