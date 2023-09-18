Байден заявит о планах реформировать Совбез ООН

Президент США Джо Байден на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявит о необходимости расширения Совета Безопасности, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы ясно дали понять, что мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности. Мы думаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим», — цитирует ТАСС Кирби.

Сейчас в Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

США выступают за предоставление Индии статуса постоянного члена. Вашингтон поддерживает увеличение количества постоянных и непостоянных представителей в СБ ООН, в том числе за счет стран Африки и Латинской Америки.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.