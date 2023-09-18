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Лекарства начнут продавать онлайн в рассрочку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис продажи и доставки лекарств «Сбер Еаптека» начнет продавать лекарства в рассрочку онлайн. Так «Сбер Еаптека» займет свободную на рынке нишу.

Информацию о подготовке проекта газета «Ведомости» подтвердил представитель «Сбер Еаптеки». По его словам, что для развития проекта запустят отдельный сервис.

Такую услугу сейчас предоставляют различные маркетплейсы, но она действует только для биологически активных добавок.

Получить лекарства в рассрочку можно в аптеках сетей по карте Совкомбанка, однако, как отмечает издание, рознице такая услуга не особо востребована. Она доступна в «Аптека фарма», «Доктор Столетов» и «Планета здоровья».

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