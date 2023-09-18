Трамп предложил Украине отдать часть территорий России

Киевские власти могли бы избежать эскалации конфликта, отдав часть территорий России, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе. Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.

Трамп считает, что администрация президента США Джо Байдена своей бескомпромиссной поддержкой Украины и желанием нанести поражение России на поле боя толкает человечество к третьей мировой войне.