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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп предложил Украине отдать часть территорий России

Источник:
ТАСС
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Киевские власти могли бы избежать эскалации конфликта, отдав часть территорий России, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе. Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.

Трамп считает, что администрация президента США Джо Байдена своей бескомпромиссной поддержкой Украины и желанием нанести поражение России на поле боя толкает человечество к третьей мировой войне.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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