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Кучера выбил американца с шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Первый выпуск шоу «Новые звезды в Африке» вышло на ТНТ в воскресенье, в нем выбыл первый участник.

Условия в шоу те же: звезды заезжают в лагерь в Африке, проходят испытания, получают монеты, покупают продукты, и постепенно выгоняют участников.

В новом сезоне «Звезд в Африке» участие приняли ведущий Оскар Кучера, певец Влад Топалов, комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая, олимпийский чемпион, выходец из Америки Вик Уайльд.

Звезды в первом выпуске начали делиться на коалиции и строить заговоры. В итоге на испытание на вылет они отправили Вика Уайльда и Оскару Кучеру. Им надо было вытащить из аквариума с крысами резиновых уточек зубами. Первым это сделал Кучера. Он остался. А Вик Уайльд отправился домой.

Американец Уайлд в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.

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