Лавров заявил, что США ведут войну против России

Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине и, по сути, ведут войну против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что бы они ни говорили, они [США] управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, возможные поставки странами Запада более дальнобойных ракет Киеву не изменят существа происходящего на Украине.

«Это не изменит существа происходящего на Украине — это факт. А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — отметил он.