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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лавров заявил, что США ведут войну против России

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине и, по сути, ведут войну против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что бы они ни говорили, они [США] управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, возможные поставки странами Запада более дальнобойных ракет Киеву не изменят существа происходящего на Украине.

«Это не изменит существа происходящего на Украине — это факт. А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — отметил он.

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Топ комментариев

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

MuCbE

Не забывай что кусты их назад отбрасывают. Грозный соперник

hope1986

Пока смысла нет в этих переговорах, все равно кинут