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Рекордный урожай пшеницы укрепит позиции России в мире

Источник:
РИА Новости
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Уборка зерновы
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рекордный урожай пшеницы укрепит позицию России как мирового экспортера «номер один» и ее господство на глобальном рынке, считают эксперты Bloomberg.

«У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия», — приводит РИА Новости слова аналитика рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.

«Переполненные зерновые закрома» России обернулись «удачей» для потребителей пшеницы: рекордные поставки привели к падению цен до самых низких показателей почти за три года, констатирует Bloomberg.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что Россия в 2023 году поставила за рубеж сельхозпродукции на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года.

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Экономика #Продукты
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