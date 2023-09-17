Рекордный урожай пшеницы укрепит позиции России в мире

Рекордный урожай пшеницы укрепит позицию России как мирового экспортера «номер один» и ее господство на глобальном рынке, считают эксперты Bloomberg.

«У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия», — приводит РИА Новости слова аналитика рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.

«Переполненные зерновые закрома» России обернулись «удачей» для потребителей пшеницы: рекордные поставки привели к падению цен до самых низких показателей почти за три года, констатирует Bloomberg.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что Россия в 2023 году поставила за рубеж сельхозпродукции на 28 миллиардов долларов, что почти на 25% больше аналогичного периода прошлого года.