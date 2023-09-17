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Небензя анонсировал шоу с Зеленским на Совбезе ООН

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

«Выхлоп» от участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета безопасность ООН будет нулевой, заявил постпред России Василий Небензя.

«Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту», — приводит РИА Новости слова Небензи, сказанные в ответ на вопрос, планирует ли Россия принимать участие в этом заседании Совбеза.

По его словам, «западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний»".

«Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать — лицедейства», — отметил Небензя

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Nik3316

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MuCbE

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MuCbE

Не забывай что кусты их назад отбрасывают. Грозный соперник

hope1986

Пока смысла нет в этих переговорах, все равно кинут