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Шольц не стал пожимать руку Лаврову

Источник:
РИА Новости
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Канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на Индии саммите G20, уверен обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.

Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отказавшись от рукопожатия с Лавровым, хотели показать, что Россия попала в изоляцию. «Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать», — цитирует РИА Новости Райтца.

Обозреватель подчеркнул, что «символическая политика» ни к чему не приведет. Он привел в пример ключевую роль России в БРИКС.

«Это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика», — считает Райтц.

По его словам, поведение Шольца и Бербок не имеют никого отношения к дипломатии, а скорее является ее противоположностью. «Их долгом было бы искать взаимопонимания с русскими», — заключил обозреватель.

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