Шольц не стал пожимать руку Лаврову

Канцлер Германии Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на Индии саммите G20, уверен обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.

Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отказавшись от рукопожатия с Лавровым, хотели показать, что Россия попала в изоляцию. «Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать», — цитирует РИА Новости Райтца.

Обозреватель подчеркнул, что «символическая политика» ни к чему не приведет. Он привел в пример ключевую роль России в БРИКС.

«Это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика», — считает Райтц.

По его словам, поведение Шольца и Бербок не имеют никого отношения к дипломатии, а скорее является ее противоположностью. «Их долгом было бы искать взаимопонимания с русскими», — заключил обозреватель.