Миллиардер Фридман пожаловался на унижения в Британии

Российский бизнесмен, основатель Альфа-Групп Михаил Фридман рассказал, что почувствовал себя незащищенным и униженным в Великобритании из-за дела, возбужденного в отношении его.

«Я не совершил ни одного правонарушения и никогда не нарушал закон, включая налоговое законодательство, ни в одной стране мира. Оправданы ли расходы налогоплательщиков на многомесячное расследование?» — приводит РБК слова миллиардера.

Он отметил, что одним из преимуществ жизни в Лондоне для него было комфортное ощущение спокойствия и стабильности. «К сожалению, сейчас это чувство утеряно», — подчеркнул бизнесмен.

Фридман попал под западные санкции после начала российской военной операции на Украине. В Британии их введение объяснили тем, что он «получал выгоду или поддерживали российское правительство».

Бизнесмен рассказывал, что из-за ограничительных мер оказался под домашним арестом. Его активы заморозили и власти выделяют ему крайне ограниченную сумму на жизнь, отмечал он.

«Я даже не могу пойти в ресторан. Я должен есть дома», — жаловался Фридман.