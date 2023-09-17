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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла удар по бронетанковому заводу в Харькове

Источник:
РИА Новости
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Российские войска нанесли ракетный удар бронетанковому завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой харьковских соратников.

«Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — рассказал РИА Новости подпольщик.

По его словам, харьковчане говорят, что слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Это говорит о том, что был поражен также склад боеприпасов.

Тема: Военная операция на Украине
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