Россиянин Копылов в четвертый раз подряд победил нокаутом в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов триумфально победил американца Джоша Фремда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 227 в Лас-Вегасе.

Поединок предварительного карда завершился нокаутом во втором раунде (удар в корпус). «Работа по корпусу была нашей целью, потому что он высокий. Я благодарен своей команде «Рать», с которой я сотрудничаю. Мы поменяли лагерь, теперь я готовлюсь в Махачкале. Махачкала — сила», — приводит «Газета.ру» слова Копылова.

Копылов одержал четвертую победу нокаутом подряд. На его счету теперь 12 побед и два поражения.

Копылов — бывший чемпион российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.