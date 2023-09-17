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Россиянин Копылов в четвертый раз подряд победил нокаутом в UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов триумфально победил американца Джоша Фремда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 227 в Лас-Вегасе.

Поединок предварительного карда завершился нокаутом во втором раунде (удар в корпус). «Работа по корпусу была нашей целью, потому что он высокий. Я благодарен своей команде «Рать», с которой я сотрудничаю. Мы поменяли лагерь, теперь я готовлюсь в Махачкале. Махачкала — сила», — приводит «Газета.ру» слова Копылова.


Копылов одержал четвертую победу нокаутом подряд. На его счету теперь 12 побед и два поражения.

Копылов — бывший чемпион российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.

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Топ комментариев

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

hope1986

Пока смысла нет в этих переговорах, все равно кинут