Семилетний мальчик в субботу, 16 сентября упал с восьмого этажа дома, расположенного в Октябрьском районе Новосибирска, говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) раскрыли подробности происшествия. «На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что мужчина, проходя мимо дома по улице Выборная, увидел, что за ограждением балкона на восьмом этаже ребенок пытается залезть обратно на балкон», — рассказали в службе.

Когда спасатели прибыли на место, мальчик сорвался с балкона и упал на крышу подвального помещения. «Ребенка спасло то, что крыша была покрыта профлистом, тем самым она сработала как подушка», — отметили в МАСС.

Ребенок находился в сознании, но получил переломы. Ему совместно с бригадой скорой помощи была оказана первая помощь, затем его доставили в больницу.

По предварительным данным, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых, уточнили в СУ СК РФ.