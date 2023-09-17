НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер муж Пахмутовой, поэт-песенник Добронравов

Источник:
Sibnet.ru
397 0
Поэт-песенник Николай Добронравов
Поэт-песенник Николай Добронравов
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Поэт-песенник Николай Добронравов, на произведениях которого выросло несколько поколений жителей страны, скончался на 95-м году жизни.

«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова», — написал в соцсетях певец Николай Басков.

Николай Добронравов — советский и российский поэт. В творческом союзе с супругой, композитором Александрой Пахмутовой, создал большое количество песен, ставших гимнами своего времени.

Среди них: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Знаете, каким он парнем был!», «Нежность», «Как молоды мы были», «Трус не играет в хоккей», «Мелодия», «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой» и другие.

Песни Добронравова и Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова и многие другие.

Еще по теме
Александр Петров внезапно женился
Иноагент Noize MC оценил последствия отъезда из России
Боня решила за деньги показать результат пластической операции
Вячеслав и Екатерина Малафеевы пафосно отметили развод
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Путин уклончиво оценил вероятность новой мобилизации
Выпущены «вечные» колеса для велосипеда
Обсуждение (0)
Картина дня
США пошли на крайние меры для поддержки наступления ВСУ
Умер муж Пахмутовой, поэт-песенник Добронравов
Россия нанесла удар по бронетанковому заводу в Харькове
Миллиардер Фридман пожаловался на унижения в Британии
Топ комментариев

MuCbE

Как он свою больную фантазию из головы вытащит и покажет?

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

hope1986

Пока смысла нет в этих переговорах, все равно кинут