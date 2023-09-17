Умер муж Пахмутовой, поэт-песенник Добронравов

Поэт-песенник Николай Добронравов, на произведениях которого выросло несколько поколений жителей страны, скончался на 95-м году жизни.

«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова», — написал в соцсетях певец Николай Басков.

Николай Добронравов — советский и российский поэт. В творческом союзе с супругой, композитором Александрой Пахмутовой, создал большое количество песен, ставших гимнами своего времени.

Среди них: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Знаете, каким он парнем был!», «Нежность», «Как молоды мы были», «Трус не играет в хоккей», «Мелодия», «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой» и другие.

Песни Добронравова и Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова и многие другие.