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Huawei Mate 60 Pro переехали автомобилем ради краш-теста

Источник:
Sibnet.ru
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Первый краш-тест Huawei Mate 60 Pro подтвердил, что флагманский смартфон весьма прочный и может выдерживать серьезные удары и нагрузки без серьезных последствий.

Аппарат проверили авторы популярного ресурса PBKreviews — для этого они несколько раз роняли на бетон с разной высоты, терли песком и даже переехали автомобилем. Новинка достойно прошла все испытания.

Так, при неоднократном падении на бетон появилась лишь единственная трещина на стекле, прикрывающем камеру на тыльной части. Лицевое стекло осталось неповрежденным. Huawei использует для своего флагмана стекло Kunlun второго поколения.

Кроме этого, в ходе теста смартфон положили под колесо легкового автомобиля, после чего переехали его — к удивлению авторов теста, Huawei Mate 60 Pro благополучно пережил такие нагрузки без внешних повреждений.

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Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

-Керя-

Она спросила у народа а это шоу кому то нужно

mosquito__2010

У рагулей всё всегда на деревьях растёт. И пенсии европейские тоже.