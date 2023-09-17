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Россиянам снизят цены на услуги нотариусов

Источник:
«Интерфакс»
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Правление Федеральной нотариальной палаты утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия для каждого субъекта России.

Тариф начинает действовать в соответствии с федеральным законом с 1 октября 2023 года. После этого стоимость обращения к нотариусу станет еще более сбалансированной, в ряде случаев — снизится, сообщает пресс-служба ведомства.

Например, согласно новым тарифам, в Москве на 44% снизился предельный тариф на сделки с недвижимостью, которые не подлежат обязательному нотариальному удостоверению, на 14% на брачные договоры, на 7% на алиментные соглашения, на 6% на согласия на выезд несовершеннолетних за рубеж.

В целом с 1 октября снизится стоимость совершения так называемых социально-значимых нотариальных действий. Среди них удостоверение доверенностей физлиц и согласий супруга на сделку, а также согласий на выезд несовершеннолетних за рубеж, выдача свидетельства о праве на наследство.

Приказом Минюста также закрепляется широкий спектр льгот. Так, освобождение от взимания регионального тарифа по любым видам нотариальных действий предусмотрено для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также детей-сирот.

Значительными льготами в отношении наиболее востребованных и социально значимых нотариальных действий смогут пользоваться мобилизованные граждане, участники СВО и члены их семей.

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Топ комментариев

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

Nik3316

"ВСУ успешно продвигаются вперед" два поля, три деревни... минус 50-70 тыс. бойцов... интересное у вас...

-Керя-

Она спросила у народа а это шоу кому то нужно

mosquito__2010

У рагулей всё всегда на деревьях растёт. И пенсии европейские тоже.