Россиянам снизят цены на услуги нотариусов

Правление Федеральной нотариальной палаты утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия для каждого субъекта России.

Тариф начинает действовать в соответствии с федеральным законом с 1 октября 2023 года. После этого стоимость обращения к нотариусу станет еще более сбалансированной, в ряде случаев — снизится, сообщает пресс-служба ведомства.

Например, согласно новым тарифам, в Москве на 44% снизился предельный тариф на сделки с недвижимостью, которые не подлежат обязательному нотариальному удостоверению, на 14% на брачные договоры, на 7% на алиментные соглашения, на 6% на согласия на выезд несовершеннолетних за рубеж.

В целом с 1 октября снизится стоимость совершения так называемых социально-значимых нотариальных действий. Среди них удостоверение доверенностей физлиц и согласий супруга на сделку, а также согласий на выезд несовершеннолетних за рубеж, выдача свидетельства о праве на наследство.

Приказом Минюста также закрепляется широкий спектр льгот. Так, освобождение от взимания регионального тарифа по любым видам нотариальных действий предусмотрено для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также детей-сирот.

Значительными льготами в отношении наиболее востребованных и социально значимых нотариальных действий смогут пользоваться мобилизованные граждане, участники СВО и члены их семей.