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Windows 11 научили работать с фотографиями

Источник:
PCWorld
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Microsoft значительно улучшила приложение «Фотографии» в Windows 11 — после обновления в нем появилась функция размытия фона, портретный режим, а также возможность искать по содержимому на фото в OneDrive.

Чтобы воспользоваться размытием фона, достаточно открыть какой-либо снимок в режиме редактирования, отделить объект съемки от фона и нажать кнопку «Размытие фона». Приложение в автоматическом режиме отделит выделенный объект и размоет фон.

Разработчики внедрили в приложение обновленную функцию Spot Fix, с помощью которой можно убрать с фотографий пятна или какие-то другие объекты с помощью алгоритма на основе нейросети.

Пока нововведения реализованы в бета-версии приложения «Фотографии», которое доступно участникам программы предварительной оценки на каналах Dev и Canary. Однако уже в ближайшее время они должны появиться в стабильных версиях приложения.

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Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

hope1986

Пока смысла нет в этих переговорах, все равно кинут

-Керя-

Она спросила у народа а это шоу кому то нужно

mosquito__2010

У рагулей всё всегда на деревьях растёт. И пенсии европейские тоже.