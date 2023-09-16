Windows 11 научили работать с фотографиями

Microsoft значительно улучшила приложение «Фотографии» в Windows 11 — после обновления в нем появилась функция размытия фона, портретный режим, а также возможность искать по содержимому на фото в OneDrive.

Чтобы воспользоваться размытием фона, достаточно открыть какой-либо снимок в режиме редактирования, отделить объект съемки от фона и нажать кнопку «Размытие фона». Приложение в автоматическом режиме отделит выделенный объект и размоет фон.

Разработчики внедрили в приложение обновленную функцию Spot Fix, с помощью которой можно убрать с фотографий пятна или какие-то другие объекты с помощью алгоритма на основе нейросети.

Пока нововведения реализованы в бета-версии приложения «Фотографии», которое доступно участникам программы предварительной оценки на каналах Dev и Canary. Однако уже в ближайшее время они должны появиться в стабильных версиях приложения.