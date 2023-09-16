Apple запретила комментировать повышенное излучение iPhone 12

Компания Apple запретила своей техподдержке комментировать обращения покупателей, связанные с утверждениями правительства Франции о том, что уровень электромагнитного излучения смартфонов iPhone 12 превышает допустимые нормы.

На вопросы покупателей о безопасности смартфонов сотрудники компании должны разъяснить клиентам, что, согласно правилам, все продукты Apple проходят тщательную проверку, подтверждающую их полную безопасность.

Франция ранее объявила о введении временного запрета на продажу в стране iPhone 12 в связи с превышением установленных норм электромагнитного излучения. Правительство страны предоставило Apple две недели на решение этой проблемы.

Apple считает, что смартфоны соответствуют всем технологическим нормам безопасности. Однако компания согласилась выпустить обновление ПО для iPhone 12, которое должно успокоить французского регулятора.