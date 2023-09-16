НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Горняков эвакуируют из шахт Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
213 0

Горняков эвакуировали из шахт «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская» и «Комсомолец» в Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эвакуация проведена в связи с аварией на трансформаторной подстанции. В результате произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах, после чего горняков начали поднимать на поверхность.

На месте аварии на шахте «Костромовская» находятся два военизированных отделения горноспасателей.

Отмечается, что другие шахты помощи не запрашивали и проводили эвакуацию шахтеров самостоятельно. Пострадавших нет.

Еще по теме
Севший в пшеничное поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Двое мужчин неделю жили в красноярской тайге на одной бруснике
Пожар вспыхнул в Севастополе после ракетного удара
Пассажиры аварийно севшего Airbus прибыли в Омск на поезде
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Украина атаковала Севастополь западными ракетами
36
Путин назвал единственное условие для переговоров с Украиной
34
Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну авто Aurus
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
29
Президент России раскрыл причину бегства Чубайса