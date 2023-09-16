Горняков эвакуируют из шахт Кузбасса

Горняков эвакуировали из шахт «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская» и «Комсомолец» в Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эвакуация проведена в связи с аварией на трансформаторной подстанции. В результате произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах, после чего горняков начали поднимать на поверхность.

На месте аварии на шахте «Костромовская» находятся два военизированных отделения горноспасателей.

Отмечается, что другие шахты помощи не запрашивали и проводили эвакуацию шахтеров самостоятельно. Пострадавших нет.