Установлено местонахождение генерала Суровикина

Генерал армии Сергей Суровикин, пропавший из публичного пространства после мятежа ЧВК «Вагнер» в июне, сейчас находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны.

Поездка может быть связана с возможным назначением Суровикина на новую должность, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении генерала, который отмечает, что к генералу сохраняется доверие на самом высоком уровне.

Поездку генерала в Алжир источник объяснил тем, что в настоящее время военно-политическое руководство России придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению.

Газета также опубликовала полученные от источника фотографии Суровикина в Африке. Предположительно, снимки сделаны в мечети Абдельхамида Бен Бадиса в городе Оран, при этом генерал путешествует в гражданской одежде.

Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами в ноябре 2017 года указом президента Владимира Путина. С октября 2022 года по январь 2023 года он возглавлял объединенную группировку войск на Украине.