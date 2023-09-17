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Россияне стали скупать драгметаллы на банковские счета

Источник:
«Известия»
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Спрос россиян на обезличенные металлические счета (ОМС) с начала года вырос до 40%, сообщили в крупнейших банках страны.

Основной спрос пришелся на золото, отметили «Известиям» в пресс-службе ВТБ. С начала года на 40% увеличился объем средств, размещенных на ОМС, сообщил директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов. Тенденцию также подтвердили в «Уралсибе» и Абсолют Банке.

Рост интереса к ОМС объясняется стремлением россиян защитить свои сбережения от ослабления рубля и инфляции, сказала аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева.

За неимением более простых и привычных вариантов вроде валютных вкладов россияне, скорее всего, продолжат накапливать золото на счетах, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Афанасьева обратила внимание, что драгметаллы на банковских счетах могут быть только частью долгосрочных, хорошо диверсифицированных портфелей.

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Nik3316

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Пока смысла нет в этих переговорах, все равно кинут