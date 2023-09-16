Эрдоган пригрозил Евросоюзу «расставанием»

Турция может «отделиться» от Евросоюза из-за его действий, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН.

«Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо», — предупредил Эрдоган.

29 мая Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, которая является ведущей фракции Европарламента, заявил, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления республики в союз. По этой причине он призвал прекратить переговоры с Анкарой о членстве в Евросоюзе.

Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года. Однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия, а в 2017 году Эрдоган заявлял, что Турция намерена пересмотреть свою позицию по вопросу вступления в ЕС.