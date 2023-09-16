НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган пригрозил Евросоюзу «расставанием»

Источник:
РБК
384 0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: © пресс-служба президента РФ

Турция может «отделиться» от Евросоюза из-за его действий, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН.

«Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо», — предупредил Эрдоган.

29 мая Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, которая является ведущей фракции Европарламента, заявил, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления республики в союз. По этой причине он призвал прекратить переговоры с Анкарой о членстве в Евросоюзе.

Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года. Однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия, а в 2017 году Эрдоган заявлял, что Турция намерена пересмотреть свою позицию по вопросу вступления в ЕС.

Еще по теме
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории
Министр обороны КНР загадочно исчез
Зеленского убрали из списка влиятельных евреев
Лимузин Ким Чен Ына припарковался в бронепоезд. ВИДЕО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ попытаются окружить Артемовск
Эрдоган пригрозил Евросоюзу «расставанием»
Ту-160 получил новые ракеты большой дальности
Украинский военком пожаловался на потерю 90% личного состава
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Украина атаковала Севастополь западными ракетами
36
Путин назвал единственное условие для переговоров с Украиной
34
Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну авто Aurus
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
29
Президент России раскрыл причину бегства Чубайса