Врач предостерег от регулярной ночной работы

Регулярное работа в ночное время грозит хроническим стрессом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, снижением сексуальной активности, предупредил врач-терапевт Иван Ромасов.

«Люди, работающие сутками (по ненормированному графику), ломают свой организм полностью. Этому способствуют и нерегулярные приемы пищи, и длительное отсутствие сна, и зачастую стресс на суточной работе», — сказал Ромасов «Известиям».

По его словам, сон нужен человеку для полноценного восстановления сил и мозговой деятельности. Идеальным считается ночной сон, так как он совпадает с циркадными ритмами большинства людей и солнечным циклом.

Солнечный свет — своеобразный «будильник». Фоторецепторы на сетчатке глаза подают сигналы в головной мозг, что пора просыпаться. Запускаются процессы выработки различных гормонов и веществ, которые поддерживают бодрствование. Дневной сон «ломает» биоритмы.

В связи с этим страдает выработка кортизола, инсулина, лептина, мелатонина и серотонина. Это может привести к множеству заболеваний и нарушений, в том числе развитию синдрома «сменной работы» — плохого настроения и низкой работоспособности.