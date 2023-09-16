Ту-160 получил новые ракеты большой дальности

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6500 километров, сообщает Минобороны РФ.

Дальность ракет назвал командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, грузоподъемность данного самолета составляет 100 тонн. Как пояснил Шойгу, в бомбардировщике установлены две кассеты по шесть ракет.

Помимо Ту-160 лидеру Северной Кореи представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Бомбардировщик Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Согласно данным Минобороны, его основным оружием в последнее время были крылатые ракеты Х-55 с дальностью стрельбы 3 тысячи километров. Они также запускались из двух барабанных установок.