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Украинский военком пожаловался на потерю 90% личного состава

Источник:
Sibnet.ru
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Показатели по общей мобилизации в Полтавской области крайне низкие, вооруженные силы Украины нуждаются в пополнении воинских частей, заявил исполняющий обязанности начальника областного военкомата Виталий Бережной.

«Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые, выбывшие из строя», — признался украинский военком в интервью изданию «Полтавщина».

Бережной призвал депутатов принять меры для ускорения призыва военнообязанных. С этой целью он также предложил развернуть в микрорайонах Полтавской области «участки оповещения» для работы с военнообязанными и теми, кто хочет заключить контракт.

Минобороны Украины 3 сентября подготовило приказ, разрешающий мобилизовать ограниченно годных к службе, а также утвердило список болезней, которые больше не считаются основанием для признания негодным.

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Оборона #Армия
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