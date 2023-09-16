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Президент Литвы лишил фигуристку Дробязко гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году за заслуги перед литовским спортом.

Такое решение было принято из-за выступлений Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки в России, передает агентство BNS. В 2022 году Дробязко также была лишена Рыцарского креста ордена Великого князя Гедиминаса — одной из главных литовских государственных наград.

Лишить Дробязко литовского паспорта накануне Науседе предложила комиссия по делам гражданства. Президент заявил, что этот вопрос для него «совершенно ясен» и что он сделает это «в ближайшее время».

Фигуристка заявила, что не будет пытаться сохранить литовский паспорт. «Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, то совершенно очевидно, что это не мой путь», — сказала она.

После распада СССР Дробязко начала выступать за Литву в танцевальной паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом. Вместе фигуристы пять раз участвовали в Олимпийских играх и неоднократно становились бронзовыми призерами чемпионатов мира и Европы.

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