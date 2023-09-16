ВСУ попытаются окружить Артемовск

Вооруженные силы Украины не отказались от планов по охвату Артемовска и продолжают штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки, сообщает Минобороны РФ.

«Противник не отказался от планов по охвату города Артемовск Донецкой Народной Республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме этого, ВСУ существенно усилили работу артиллерии в зоне ответственности добровольческой казачьей бригады «Терек» под Соледаром, а также сосредотачивают войска, что может говорить о планах начать наступление на этом участке.

В целом Минобороны отметило улучшение тактического положения ВС РФ на купянском направлении. ВСУ за неделю потеряли свыше 1,1 тысячи военнослужащих на южнодонецком направлении и более 1,7 тысячи на донецком.