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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ попытаются окружить Артемовск

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины не отказались от планов по охвату Артемовска и продолжают штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки, сообщает Минобороны РФ.

«Противник не отказался от планов по охвату города Артемовск Донецкой Народной Республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме этого, ВСУ существенно усилили работу артиллерии в зоне ответственности добровольческой казачьей бригады «Терек» под Соледаром, а также сосредотачивают войска, что может говорить о планах начать наступление на этом участке.

В целом Минобороны отметило улучшение тактического положения ВС РФ на купянском направлении. ВСУ за неделю потеряли свыше 1,1 тысячи военнослужащих на южнодонецком направлении и более 1,7 тысячи на донецком.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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