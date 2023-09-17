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The Telegraph призвала убрать Байдена, пока не поздно

Источник:
The Telegraph
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Президент США Джо Байден попирает закон и дает возможность критикам называть Запад двуличным, поэтому всему миру будет лучше, если он покинет пост, считает обозреватель авторитетной британской газеты The Telegraph Аллистер Хит.

«Байден возглавляет самую сильную страну в мире, он лидер свободного мира, а не почетный председатель правления какой-нибудь компании. У него очень сложная и ответственная должность, и не только потому, что в его распоряжении ядерная кнопка. Все мы заинтересованы в том, чтобы на этом посту находился дееспособный и компететный человек», — пишет Хит.

По его словам, многие в Америке считают, что просто бессердечно держать 80-летнего старика на важном государственном посту, хотя ему было бы гораздо лучше наслаждаться отдыхом на пенсии.

«Но элита будто не замечает грубые ошибки Байдена, а также трагические симптомы быстрого ослабления его умственных способностей. Она игнорирует его попытки защитить от карающей руки закона своего беспутного сына Хантера», — отметил обозреватель.

Хит назвал Байдена вспыльчивым и неорганизованным человеком. «Он неоднократно допускал ошибки по важным вопросам политики и навсегда опозорил себя отказом признать совершенно очевидное поражение на выборах», — подчеркнул обозреватель.

«Остальному демократическому миру Америка нужна как путеводная звезда, и поэтому мы в отчаянии наблюдаем за медленным, но неумолимым упадком ее политической культуры», — заключил Хит.

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Политика #Мир
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