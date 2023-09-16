Ядра галактик оказались «фабриками» сложных углеродных молекул

Чрезвычайно горячие выбросы черных дыр в центрах галактик взаимодействуют с окружающей материей, что приводит к формированию сложно устроенных углеродных молекул, выяснил международный коллектив астрономов.

Ученые наблюдали за сверхмассивной черной дырой в центре галактики NGC 1068, также известной как Мессье 77, расположенной в созвездии Кита и впервые изучили распределение 23 молекул в окрестностях джетов.

Джеты представляют собой потоки вещества, испускаемые активным ядром галактики в двух противоположных направлениях со скоростью, близкой к скорости света. Для проведения исследования ученые воспользовались данными телескопа ALMA.

Взаимодействия этих выбросов с межзвездной материей приводят к распаду молекул угарного газа и к формированию новых углеродных молекул. Таким образом, сверхмассивные черные дыры не только определяют устройство галактик, но и их химический состав, говорится в статье ученых, опубликованной журналом The Astrophysical Journal.

Найденные в окрестностях черной дыры сложные углеродные молекулы синильной кислоты, цианоацетилена, изоцианида водорода возникли в результате столкновения струи плазмы с межзвездной материей и ее последующего разогрева.

Последующий анализ распределения этих веществ показал, что сложные соединения углерода после этого уносятся вместе с джетом в другие регионы галактики, где впоследствии принимают участие в процессе формирования новых звезд и планет.