Как нельзя мыть автомобиль

Мойка автомобиля является достаточно простой процедурой, однако нарушение некоторых неочевидных правил грозит испортить лакокрасочное покрытие, рассказал редактор издания Quto Максим Ракитин.

Так, не следует мыть машину под прямыми солнечными лучами, особенно если возможность быстро ее вытереть отсутствует, отметил Ракитин в интервью радио Sputnik. Дело в том, что образующиеся при мойке капли на корпусе авто превращаются в линзы для солнечных лучей.

«Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут, особенно если это повторяется с какой-то периодичностью. Поэтому лучше мыть автомобиль в тени или под крышей», — объяснил специалист.

Кроме того, не стоит мыть автомобиль непредназначенными для этого средствами. В частности, речь идет о средствах для мытья посуды или для удаления жира с нее. Некоторые считают, что если такое средство хорошо смывает жир со сковородки, то оно подходит для машины.

Ракитин отметил, что в критической ситуации можно воспользоваться средством для мытья посуды, однако лучше использовать специальные средства. Также стоит приобрести специальное средство для удаления следов насекомых.

«Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали ее для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, елочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль», — предупредил специалист.