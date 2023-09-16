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Создан точный редактор человеческого генома

Источник:
Sibnet.ru
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ДНК, гены
Фото: © Sibnet.ru

Молекулярные биологи из Японии создали новый подход для редактирования генома, который превосходит в точности знаменитый геномный редактор CRISPR/Cas9.

Новая система NICER не требует внесения двойных разрывов в цепочку ДНК при модификации генома, что уменьшает вероятность появления случайных мутаций, говорится в статье разработчиков, опубликованной в журнале Nature Communications.

Разработка японских биологов является более эффективной и безопасной заменой геномных редакторов CRISPR/Cas9, представляющих собой модификацию бактериального «антивируса», который находит и уничтожает следы вирусной ДНК в геноме микроба.

Такие редакторы обладают одним большим недостатком — они достаточно часто вносят случайные изменения в структуру ДНК. Это связано с тем, что для внесения изменений в геном система CRISPR/Cas9 должна полностью разрезать двойную нить ДНК.

Этих проблем можно избежать, если модифицировать фермент Cas9 таким образом, что он разрежет только одну нить в двойной спирали ДНК. В результате клетка использует аналог поврежденного участка во второй копии хромосомы для восстановления целостности генома.

В перспективе систему NICER можно будет применять для создания безопасных для жизни и ДНК пациентов генных терапий, которые будут нацелены на лечение генетических болезней, вызванных мутациями.

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Топ комментариев

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!

urbasik

Пир во время радости должен продолжаться за счёт толпы.народом это не назовёшь.