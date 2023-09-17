Неадекватность подготовки украинских подразделений на Западе стало одной из причин, почему летнее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошло не по планы, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на офицеров ВСУ.

«Если бы я делал то, чему меня учили западные военные, я бы уже погиб», — цитирует FT командира подразделения спецназа ВСУ с позывным «Сулейман». Он в привел в пример советы по освобождению траншей. «Я тогда им сказал: "Парни, мы все погибнем, если будем так действовать"», — сказал спецназовец.

Газета отмечает, что ничтожные результаты наступления привели к разногласиям между Киевом и Западом в вопросах стратегии и тактики. Западные военные говорят, что украинцы не смогли освоить современные методы ведения боя и организацию взаимодействия между родами войск.

В ВСУ же отмечают, что американские войска никогда не вели боевые действия в условиях, в которых вынуждены воевать они: с современной и мощной армией, такой как российская.

«Покажите нам хотя бы одного офицера или сержанта американской армии, который сделал пять-семь тысяч выстрелов из гаубицы М777», — указал FT командир украинского артиллерийского подразделения по имени Виктор.