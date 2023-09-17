США пошли на крайние меры для поддержки украинского наступления

США постараются подтолкнуть буксующее наступление Вооруженных силы Украины с помощью передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на риск эскалации конфликта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

«Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы предоставлять Украине возможности, которые позволяют ей добиваться успеха на поле боя», — заявил замсоветника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Украина уже давно запрашивает ATACMS для нанесения ударов по российским силам далеко за линией фронта. У США имеется несколько вариантов таких ракет — все они запускаются с мобильных пусковых установок и могут поражать цели на расстоянии от 160 до 300 километров, в зависимости от модели.

Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН. В ходе визита он постарается надавить на президента США Джо Байдена для ускорения передачи ATACMS, отметила WSJ.

По информации издания, Белый дом заставит Киев дать обещание не применять эти ракеты для ударов по старой территории России. Москва предупредила Вашингтон, что передачей этих систем он рискует пересечь «красные линии».

В некоторых кругах это вызвало опасения, что конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение между Россией и Соединенными Штатами, сказано в статье.