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Названа причина гибели «Луны-25»

Источник:
ТАСС
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Основная причина аварии «Луны-25» связана с выходом из строя акселерометра, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, Роскосмос до конца сентября завершит работу аварийной комиссии, которая устанавливает причину крушения миссии.

Специалисты установили, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу по информации от акселерометра, показывающего изменение скорости. При этом пока неясно, почему он не включился.

«Мы детально разбираемся. У нас существует 16 версий, 11 мы уже проверили», — отметил Борисов, который подчеркнул, что после завершения работы комиссии все основные причины аварии будут доведены до общественности.

Ракета-носитель с автоматической станцией «Луна-25» стартовала 11 августа с космодрома Восточный. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа началась подготовка к прилунению, однако после выхода на предпосадочную орбиту связь с аппаратом прервалась.

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