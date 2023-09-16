США раскрыли новую тактику украинских войск

Вооруженные силы Украины перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно», — сказал Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

По его словам, из-за понесенных в ходе наступления больших потерь ВСУ утратили способность вести боевые действия на земле. Сейчас они перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, применяя разведывательную информацию стран НАТО.

В настоящее время ВСУ почти перестали использовать бронетехнику для атак позиций России, так как из-за сильного огневого воздействия российскими подразделениями она практически сразу выходит из строя.