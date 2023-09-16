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Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории

Источник:
РИА Новости
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Глава министерства обороны Германии Борис Писториус, говоря о потенциально возможных мирных переговорах по Украине, намекнул Киеву о необходимости территориальных уступок.

Писториус напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года, в результате которого были признаны территориальные завоевания противоборствующих сторон по итогам Тридцатилетней войны. Министр назвал это соглашение «вдохновляющим».

«Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений», — отметил он.

Писториус добавил, что мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто компромиссное соглашение. Министр подчеркнул, что мир на Украине будет возможен лишь после решения Киева инициировать переговоры.

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