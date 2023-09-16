Третий выпуск слепых прослушиваний «Голос. Уже не дети» принес много сюрпризов: наставники не взяли в проект повзрослевшую Ярославу Дегтяреву, наставники не узнавали бывших участников, а бывшим победителям сезонов не удавалось развернуть судей.

Попали в проект

Олеся Казаченко.Победительница седьмого сезонаиз команды Басты. Девочка участвовала в проекте, когда ей было 11 лет. Теперь Олесе 15 лет. На слепых прослушиваниях «Голоса. Уже не дети» к ней развернулись Пелагея, Егор Крид, Полина Гагарина и Дима Билан. Выбрала команду Гагариной.

Елизавета Трофимова. Финалистка восьмого сезона из команды Егора Крида и дочь певца Трофима. В «Голосе. Уже не дети» к ней повернулась Гагарина и Крид, а Билан раскритиковалучастницу за то, что она поет как все. Участница снова выбрала команду Крида.

Давид Ханикадзе участвовал в пятом сезоне. В команде Валерия Меладзе дошел до полуфинала. В новом сезоне к Ханикадзе повернулись Билан, Пелагея и Гагарина. Участник попал в команду Пелагеи.

Аделия Загребина — победительница девятого сезона из команда Егора Крида. За два года девочка почти не изменилась. К ней развернулись Гагарина и Крид. Наставник узнал свою подопечную, а Гагарина, которая тоже была наставницей в девятом сезоне, не смогла вспомнить имя победительницы. Девочка выбрала старого наставника.

Владислав Тюкин. Победитель восьмого сезона «Голоса. Дети» из команды Светланы Лободы. К участнику развернулись Пелагея и Полина Гагарина. Из эфира Первого канала убрали упоминания о бывшей наставнице победителя, поскольку Лобода — уроженка Украины. Тюкин отправился в команду Гагариной.

Рагда Ханиева заняла второе место в первом сезоне «Голоса. Дети» в команде Пелагеи. К ней на последней секунде выступления повернулся Егор Крид. Развернувшая Пелагея сразу узнала девушку, назвав ее по имени. Наставница поблагодарила Крида, что тот развернулся.

Азер Насибов выбыл в финале третьего сезона «Голоса. Дети», он был подопечным Пелагеи. За семь лет участник сильно изменился и смог развернуть только Полину Гагарину. Когда участник представился, Пелагея очень удивилась. Ты понимаешь, что я тебя не узнала спиной, повернулась и все равно не узнала», — сказала она.

Мария Мирова участвовала во втором сезоне «Голоса. Дети» в команде Димы Билана. Мирова выбыла в дополнительном этапе, перед финалом. В «Голосе. Уже не дети» к ней повернулись Гагарина.

Не прошли слепые прослушивания

Александр Дудко. Участвовал в четвертом сезоне «Голоса. Дети», когда ему было девять лет. Тогда он выступал на слепых прослушиваниях с песней «Крылатые качели» и развернул всех наставников: Нюшу, Валерия Меладзе и Билана. В команде Меладзе Дудко он дошел до финала. Вернувшись на новый сезон, 15-летний парень исполнил «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». Но к нему никто не повернулся.

Ярослава Дегтярева, известная исполнением «Кукушки» в третьем сезоне детского «Голоса», не смогла развернуть наставников в новом сезоне. Зато все узнали повзрослевшую девушку, когда развернулись к ней, и заставили перепеть две песни.

Ева Медведь вернулась на «Голос. Уже не дети» вернулась на проект после участия в четвертом сезоне детского «Голоса». Там она дошла до финала в команде Нюши. На этот раз к девушке никто не повернулся.

Ранель Багданов выступал во втором сезоне «Голоса. Дети» в команде Пелагеи и выбыл там на этапе поединков. Тогда ему было девять лет, а теперь 17. Повзрослевшего парня Пелагея не узнала. Богданов не попал в проект.