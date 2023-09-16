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Билан раскритиковал дочку Трофима на «Голосе. Уже не дети». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Дочь музыканта Трофима, Елизавета Трофимова вернулась в шоу «Голос. Уже не дети» после восьмого сезона, но ее выступление раскритиковал Дима Билан.

Елизавета Трофимова участвовала в восьмом сезоне «Голоса. Дети». Тогда на слепых прослушиваниях к ней повернулись все наставники, которые в один голос твердили, что девочка невероятно талантлива. В команде Егора Крида она дошла до суперфинала и заняла второе место.

На выступление девушки в новом сезоне развернулись только Полина Гагарина и Егор Крид, узнавший свою подопечную. А Дима Билан остался крайне недоволен.

«Вы выходите детьми, у вас есть самобытность, есть какой-то свой стиль. Но вот сейчас я слышу одинаковые голоса. Мне кажется, что друг под друга подзакашиваете. Весь кайф как раз в том, чтобы быть непохожими. Сейчас эра индивидуальности, это же понятно», — сказал Билан Трофимовой.

Участница «Голос. Уже не дети» снова выбрала команду Егора Крида, который рассказал коллегам, что Лиза — дочь певца Трофима. Когда девушка уходила со сцены, Билан объяснился за свою критику и просил передать привет папе.


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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!