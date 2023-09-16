Билан раскритиковал дочку Трофима на «Голосе. Уже не дети». ВИДЕО

Дочь музыканта Трофима, Елизавета Трофимова вернулась в шоу «Голос. Уже не дети» после восьмого сезона, но ее выступление раскритиковал Дима Билан.

Елизавета Трофимова участвовала в восьмом сезоне «Голоса. Дети». Тогда на слепых прослушиваниях к ней повернулись все наставники, которые в один голос твердили, что девочка невероятно талантлива. В команде Егора Крида она дошла до суперфинала и заняла второе место.

На выступление девушки в новом сезоне развернулись только Полина Гагарина и Егор Крид, узнавший свою подопечную. А Дима Билан остался крайне недоволен.

«Вы выходите детьми, у вас есть самобытность, есть какой-то свой стиль. Но вот сейчас я слышу одинаковые голоса. Мне кажется, что друг под друга подзакашиваете. Весь кайф как раз в том, чтобы быть непохожими. Сейчас эра индивидуальности, это же понятно», — сказал Билан Трофимовой.

Участница «Голос. Уже не дети» снова выбрала команду Егора Крида, который рассказал коллегам, что Лиза — дочь певца Трофима. Когда девушка уходила со сцены, Билан объяснился за свою критику и просил передать привет папе.