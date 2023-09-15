Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу

Победительница седьмого сезона шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко на проекте «Голос. Уже не дети» снова развернула всех наставников на слепых прослушивания.

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Казаченко принимала участие в «Голосе. Дети» когда ей было 11 лет. Тогда на слепых прослушиваниях она развернула всех наставников: Басту, Полину Гагарину и Валерия Меладзе. Девочка в команде Басты дошла до суперфинала, и там по итогам зрительского голосования одержала победу.

Вернувшись в «Голос. Уже не дети» Казаченко повторила успех детского шоу — она опять развернула всех наставников: Пелагею, Егора Крида, Полину Гагарину и Диму Билана. Девушка выбрала команду Гагариной.