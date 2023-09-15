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Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Победительница седьмого сезона шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко на проекте «Голос. Уже не дети» снова развернула всех наставников на слепых прослушивания.

Фото: © соцсети

Казаченко принимала участие в «Голосе. Дети» когда ей было 11 лет. Тогда на слепых прослушиваниях она развернула всех наставников: Басту, Полину Гагарину и Валерия Меладзе. Девочка в команде Басты дошла до суперфинала, и там по итогам зрительского голосования одержала победу.

Вернувшись в «Голос. Уже не дети» Казаченко повторила успех детского шоу — она опять развернула всех наставников: Пелагею, Егора Крида, Полину Гагарину и Диму Билана. Девушка выбрала команду Гагариной.

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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

urbasik

Пир во время радости должен продолжаться за счёт толпы.народом это не назовёшь.