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Министр обороны КНР загадочно исчез

Источник:
Sibnet.ru
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Западные СМИ обратили внимание на загадочное исчезновение министра обороны Китая Ли Шанфу — глава оборонного ведомства последний раз появился на публике 29 августа.

Источники в правительства США уверены, что министр обороны уже снят с должности, лишен званий и наград, в отношении него якобы проводится следствие, пишет британская Financial Times.

В конце июля схожая история случилось с командующим ядерными силами Китая и его заместителем. Сначала они исчезли с публики, а затем было объявлено об их отставке. Тогда на Западе предложили, что в Народно-освободительной армии Китая началась масштабная чистка.

В июне из публичного пространства исчез тогдашний министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Пресс-служба министерства месяц отказывалась комментировать его отсутствие, однако затем стало известно, что министра отправили в отставку.

Ли Шанфу в 2018 году попал в санкционные списки США, так как он отвечал за военно-техническое сотрудничество с Россией. С тех пор китайцы отказывались от контактов с американцами на уровне военных ведомств. Теперь этот вопрос может быть решен.

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Политика #Мир #Армия
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