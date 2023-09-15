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Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/yasya_degtyareva

Финалистка третьего сезона «Голоса. Дети» Ярослава Дегтярева, запомнившаяся зрителям исполнением «Кукушки» Цоя, повзрослела и вернулась в «Голос. Уже не дети». Наставники к ней не повернулись, но заставили перепеть две песни.

Ярослава Дегтярева выступала в «Голосе. Дети 3», когда ей было семь лет. На «Кукушку» в ее исполнении тогда повернулись Дима Билан и Пелагея. Сейчас девушке 15 лет. На слепых прослушивания «Голоса. Уже не дети» она спела народную композицию «Ой то не вечер».

К повзрослевшей участнице в новом сезоне «Голоса. Уже не дети» никто не повернулся. При этом, сидевший спиной Дима Билан, который в третьем сезоне был ее наставником, говорил, что поет кто-то знакомый.

Когда наставники развернулись, все узнали прославившуюся благодаря «Кукушке» девочку. Члены жюри попросили ее повторить композицию Цоя. Помогла ей в этом Гагарина.

Ярослава Дегтярева расплакалась прямо на сцене и поблагодарила Билана за третий сезон. А перед уходом спела еще раз «Ой то не вечер», но уже в компании Пелагеи.

«Этот проект изменил мою жизнь на до и после. Ну, конечно, во мне еще есть эта искренняя, добрая девочка, которая пела "Кукушку"», — сказала Дягтерева.

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