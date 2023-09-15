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«Яндекс Браузер» научился создавать субтитры для русскоязычных видео

Источник:
Sibnet.ru
86 0

«Яндекс Браузер» научился генерировать субтитры для русскоязычных видео и трансляций с помощью встроенной нейросети, сообщает пресс-служба сервиса. Новая функция работает на любых сайтах.

Для генерации субтитров нужно открыть страницу с видео в «Яндекс Браузере» и навести курсор на видеоплеер. В его верхней части появятся две кнопки: одна включает и отключает процесс создания субтитров, а вторая позволяет настроить их вид.

«Яндекс Браузер» генерирует субтитры с помощью встроенной нейросети, которая была создана на основе модели для распознавания речи в «Яндекс Станции», отмечается в сообщении. Функция встроена в «Яндекс Браузер» для ОС Windows и Linux.

Потребление оперативной памяти было уменьшено до 150 мегабайт, поэтому генерация субтитров работает даже на устаревших компьютерах невысокой мощности, подчеркивают разработчики.

Пока генерация работает только для видео на русском, но компания планирует добавить больше языков и сделать технологию доступной на мобильных устройствах. В macOS новая функция появится до конца сентября 2023 года.

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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!