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Курсу рубля отказали в психологической границе

Источник:
РИА Новости
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Банк России придерживается политики плавающего курса рубля, у регулятора нет «психологической» границы курса российской валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс», — отметила она.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Ровно месяц назад регулятор провел внеплановое заседание, по результатам которого ставка выросла сразу с 8,5% до 12% годовых.

Политики плавающего курса рубля Банк России придерживается с 2014 года. Это означает, что регулятор не задает определенных значений курса рубля и не определяет валютных «коридоров». Курс задается соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!