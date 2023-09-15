Курсу рубля отказали в психологической границе

Банк России придерживается политики плавающего курса рубля, у регулятора нет «психологической» границы курса российской валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс», — отметила она.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Ровно месяц назад регулятор провел внеплановое заседание, по результатам которого ставка выросла сразу с 8,5% до 12% годовых.

Политики плавающего курса рубля Банк России придерживается с 2014 года. Это означает, что регулятор не задает определенных значений курса рубля и не определяет валютных «коридоров». Курс задается соотношением спроса и предложения на валютном рынке.