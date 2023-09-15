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Зеленского убрали из списка влиятельных евреев

Источник:
Sibnet.ru
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Израильская газета The Jerusalem Post опубликовала свой традиционный список «50 самых влиятельных евреев в мире», в этом году в нем отсутствует президент Украины Владимир Зеленский.

В перечень включены известные израильские и зарубежные политики, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, а также общественные деятели, имеющие еврейское происхождение. Публикация приурочена к отмечаемому в эти дни празднику — еврейскому Новому году.

В 2022 году на первое месте списка стоял президент Украины Владимир Зеленский. Тогда эксперты издания назвали его «не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете».

Первую позицию в списке на этот раз занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман, а украинского лидера в перечне не оказалось вовсе. При этом в пометке после основного списка упомянут основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!