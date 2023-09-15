Зеленского убрали из списка влиятельных евреев

Израильская газета The Jerusalem Post опубликовала свой традиционный список «50 самых влиятельных евреев в мире», в этом году в нем отсутствует президент Украины Владимир Зеленский.

В перечень включены известные израильские и зарубежные политики, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, а также общественные деятели, имеющие еврейское происхождение. Публикация приурочена к отмечаемому в эти дни празднику — еврейскому Новому году.

В 2022 году на первое месте списка стоял президент Украины Владимир Зеленский. Тогда эксперты издания назвали его «не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете».

Первую позицию в списке на этот раз занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман, а украинского лидера в перечне не оказалось вовсе. При этом в пометке после основного списка упомянут основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.